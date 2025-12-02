Así es la propuesta del Concejo de Quito para cobrar la tasa de basura en planilla de agua

El Concejo Metropolitano de Quito conoció este 2 de diciembre la propuesta para cobrar la tasa de recolección de basura en la planilla de agua.

Esta tasa se cobraba en la planilla de luz, pero el Gobierno ordenó que determinados municipios utilicen otras formas de cálculo y cobro.

Por ahora, según el Municipio, se cobrará manteniendo el principio de quien menos consume agua, menos paga.

Se establecerán 16 niveles, divididos en tres sectores: residencial (89%) comercial (10) industrial (1%). Y se aplicarán rangos progresivos: en escala por la cantidad de agua que se consuma. Es decir, quienes consumen menos agua pagarán menos; quienes consumen más, y en consecuencia generan más residuos, aportarán una mayor tarifa.

LEA: El Gobierno dispone que en las planillas de luz no se cobre la Tasa de Recolección de Basura