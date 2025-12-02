Quito
02 dic 2025 , 22:12

Así es la propuesta del Concejo de Quito para cobrar la tasa de basura en planilla de agua

Según las estimaciones municipales, seis de cada 10 usuarios pagarán lo mismo o incluso menos de lo que cancelaban cuando la tasa venía incluida en la factura eléctrica.

   
  • Así es la propuesta del Concejo de Quito para cobrar la tasa de basura en planilla de agua
    Sesión del Concejo Metropolitano de Quito.( QuitoInforma )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

El Concejo Metropolitano de Quito conoció este 2 de diciembre la propuesta para cobrar la tasa de recolección de basura en la planilla de agua.

Esta tasa se cobraba en la planilla de luz, pero el Gobierno ordenó que determinados municipios utilicen otras formas de cálculo y cobro.

Por ahora, según el Municipio, se cobrará manteniendo el principio de quien menos consume agua, menos paga.

Se establecerán 16 niveles, divididos en tres sectores: residencial (89%) comercial (10) industrial (1%). Y se aplicarán rangos progresivos: en escala por la cantidad de agua que se consuma. Es decir, quienes consumen menos agua pagarán menos; quienes consumen más, y en consecuencia generan más residuos, aportarán una mayor tarifa.

LEA: El Gobierno dispone que en las planillas de luz no se cobre la Tasa de Recolección de Basura

Tasa de cobro según el sector.
Tasa de cobro según el sector. ( Municipio )

Según las estimaciones municipales, seis de cada 10 usuarios pagarán lo mismo o incluso menos de lo que cancelaban cuando la tasa venía incluida en la factura eléctrica. El 59% se verá beneficiado y pagará un valor igual o menor del que venía en la planilla de luz.

De aprobarse la propuesta, entrará en vigencia desde enero de 2026.

LEA: El Alcalde de Quito rechaza la eliminación de cobro de tasa de recolección de basura en las planillas de luz

Temas
Concejo Metropolitano de Quito
recolección de basura
planilla de luz
Tasa de Recolección de Basura
Planilla de agua
Quito
Noticias
Recomendadas