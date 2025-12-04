Quito
04 dic 2025 , 05:57

Un carro cayó desde el puente ubicado en la av. Simón Bolívar y calle Juan Bautista Aguirre, en la Loma de Puengasí

Según los reportes preliminares, el hecho ocurrió tras un intento de asalto al conductor de un vehículo. Tres personas resultaron heridas.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Un siniestro de tránsito se reportó la madrugada de este jueves 4 de diciembre de 2025 en la avenida Simón Bolívar, a la altura del puente ubicado en el acceso al sector de la Loma Puengasí, frente al cuartel general del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (CACMQ).

Según reportes preliminares, un vehículo cayó desde la Simón Bolívar hacia la calle Juan Bautista Aguirre, situada debajo del puente, la cual conecta a la parroquia de Conocoto con Puengasí. ¿Cómo se dio el incidente? Un carro que avanzaba en sentido sur-norte por la vía principal se precipitó, a las 03:00.

Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) atendieron a tres personas golpeadas. En la AMT se informó que dos heridos fueron trasladados a un centro asistencial, pero no se informó lo que pasó con la otra persona.

Con base en la versión del conductor, los casacas rojas informaron que delincuentes chocaron al vehículo porque trataron de asaltar a los ocupantes. Entonces, el chofer perdió el control del carro y terminó cayendo del puente, de una altura de aproximadamente 15 metros.

Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito limpiaron la calzada con material absorbente. A las 06:00 se habilitó el paso vehicular en el sector.

Le puede interesar: Quito: las cruces de la muerte enlutan a la avenida Simón Bolívar

Temas
heridos
choque
siniestro de tránsito
Agencia Metropolitana de Tránsito
Cuerpo de Bomberos de Quito
AMT
Quito
Avenida Simón Bolívar
Loma de Puengasí
Noticias
Recomendadas