Quito
20 oct 2025 , 16:37

Quito: tres caninas y ocho cachorros fueron rescatados en La Roldós

Luna tenía una cadena y una soga alrededor del cuello. Recién había tenido a sus cachorros, de menos de un mes. Lía, otra de las perritas, presentaba un absceso en el cuello y mejilla derecha. Conozca sus historias.

   
    Una de las mascotas rescatadas junto a los técnicos de la Unidad de Bienestar Animal (UBA). ( Cortesía del Municipio )
La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito rescató a tres perros, de raza similar a american bully, en la cooperativa Jaime Roldós Aguilera, ubicada en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. La denuncia la realizó un vecino de ese sector, quien proporcionó un video donde se observa a una de las caninas encadenada y con dificultades para moverse.

Los técnicos de la UBA localizaron el sitio en donde estaba el animal de compañía. Allí, residía un hombre de 25 años. Al ingresar al predio, los inspectores encontraron a tres perras en condiciones precarias.

Luna tenía una cadena y una soga alrededor del cuello. Recién había tenido a sus cachorros, de menos de un mes. Se encontraban en una pequeña caseta cercana. Aunque Luna podía ingresar al sitio, su movilidad era muy limitada y no tenía acceso a agua ni alimento. El espacio estaba lleno de heces y presentaba graves condiciones de higiene.

Otras mascotas

Lía, otra de las perritas presentaba un absceso en el cuello y mejilla derecha, además de los ojos inflamados y llenos de lagañas. Pese a la evidente herida, no había recibido atención veterinaria.

La tercera canina, Kira, se encontraba en la parte alta de la vivienda, confinada en una losa cercada con mallas. Su espacio estaba lleno de heces y mostraba un comportamiento agresivo, probablemente como respuesta al confinamiento y estrés.

El tutor ofreció versiones contradictorias, según la UBA. Aseguró que solo Kira era su animal de compañía y que Luna ya vivía allí cuando él se mudó, alegando que había sido abandonada por los anteriores inquilinos. Según su testimonio, la encadenó “para evitar peleas” entre las perras. Sobre Lía, mencionó que la había recogido de la calle cuando estaba herida.

Sin embargo, al ser informado de que los animales serían retirados, pidió que no se los lleven, argumentando que “se había encariñado con ellos”. Las condiciones en las que fueron halladas las tres caninas y los ocho cachorros eran deplorables, indicaron los técnicos de la UBA.

