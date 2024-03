Quito: los delincuentes se robaron las piezas de un vehículo en el parqueadero de un centro comercial

Un robo se registró al interior del parqueadero de un centro comercial ubicado en el extremo norte de Quito. Delincuentes vulneraron las seguridades de las puertas y se robaron piezas ubicadas en el tablero del vehículo, la llanta de emergencia y las compras.

Los propietarios del carro grabaron, con sus teléfonos celulares, los daños perpetrados en el carro. Una mujer filmó el panel completamente destrozado y describe lo que les sustrajeron.

"Tenemos una cámara y un vigilante cerca. La persona que es representante del centro comercial no quiere hacerse cargo de nada. Simplemente dice que esto no se puede hacer. No se puede filmar porque es privado, pero para robar sí pudieron hacerlo, simplemente eso", cuenta la señora.

