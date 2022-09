¿En qué horarios opera la delincuencia en Quito?

Este es uno de los últimos hechos de violencia que se reportaron en esta semana en la capital. En otro caso, delincuentes armados ingresaron a un local comercial, en Tumbaco, para asaltar a un cliente y el establecimiento . “Nos quitaron todas nuestras pertenencias más el dinero de la caja. No se llevaron una fuerte cantidad porque no manejamos efectivo. Nuestros clientes pagan con tarjeta de débito”, manifestó el propietario del negocio.

¿En las mañanas, tardes, noches o madrugadas?

Los robos a personas, vehículos, motos, bienes, unidades económicas, accesorios y autopartes son los delitos que más se cometen a escala nacional, según datos de la Fiscalía General.

Pero, ¿cuáles son los horarios en los que más se cometen delitos? Los reportes de esa entidad refieren que, en el caso del robo de automotores, un 30,8% ocurre en horas de la madrugada, entre 00:00 y 06:00, tal como le sucedió al hombre que le quitaron su carro en el sector de La Cofavi. Un 26,85% se da en la noche.

Para Stalin Sacoto, experto en seguridad graduado en el Instituto Universitario de la Policía Federal de Argentina, las bandas atacan durante las noches y madrugadas porque se aprovechan de que los carros están parqueados y hay escasa oportunidad de respuesta por parte de sus propietarios. "Se aprovechan de que la gente descansa".

No obstante, asegura que hoy la delincuencia no opera en función de horarios. Considera que es más beligerante y atrevida porque los ladrones saben que la Policía Nacional no cuenta con la capacidad para reaccionar y finalmente actúan a la hora que decidan.

Otro inconveniente es que, por la pandemia del covid-19, el uso de mascarilla se hizo cotidiano y de eso se aprovechan los delincuentes para camuflarse.