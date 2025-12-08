Quito: Unos ladrones robaron una camioneta en solo tres minutos, en el norte, sector Plan Victoria

En un video se observa a un hombre que desciende de un carro y vulnera las seguridades de una camioneta Chevrolet Dmax color blanco que estaba estacionada en la calle Leonardo Murialdo, en el sector Plan Victoria, norte de Quito. El sujeto abre la puerta del conductor, ingresa, prende el vehículo y arranca.

Moradores del sector cuentan que el hecho ocurrió aproximadamente a las 17:45. La camioneta se encontraba parqueada frente a la vivienda de su propietario. Los antisociales se movilizaban en un auto tipo SUV, modelo Kia Sportage R, color gris; se parquean delante de la camioneta y, en cuestión de tres minutos, se llevan el automotor, todo quedó registrado por una cámara de seguridad de uno de los vecinos.

Tras el hecho, los vecinos acudieron a presentar la denuncia para lograr la ubicación de la camioneta. Los delincuentes huyeron en dos vehículos después del asalto.