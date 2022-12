Quito: pasos para la exoneración del Impuesto Predial a personas adultas mayores

El cobro del Impuesto Predial arranca en enero del próximo año y las personas adultas mayores tienen la posibilidad de exonerarse de forma parcial o total su pago, así como de la Tasa de Seguridad Ciudadana e Impuesto a los Inmuebles no Edificados.

El desconocimiento de este servicio provoca que mucha gente no solicite la exoneración o el pago por el monto excedente. Para quienes no han obtenido este beneficio previamente o no se lo ha realizado de forma automática desde el sistema informático, se debe presentar el formulario de exoneración respectivo en línea o de forma presencial.

Lea más: Quito: el próximo año no habrá incremento en los valores del impuesto predial