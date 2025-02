El Municipio de Quito dispuso un plazo de 10 días para que las organizaciones políticas retiren la publicidad electoral colocada en los espacios públicos, durante la campaña de los comicios 2025.

El alcalde Pabel Muñoz informó que solo un movimiento político solicitó los permisos; no obstante, hay publicidad electoral en varios sectores de la capital. “Veo que todas las organizaciones políticas han terminado colocando propaganda donde no debían y sin solicitar los permisos. Se están despachando las advertencias y posibles sanciones del caso si no cumplen con el retiro de ese material. Lo más responsable con la gente y con la ciudad es que la retiren”.

