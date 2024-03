Juan Esteban Guarderas: Si Pabel Muñoz es destituido de la alcaldía de Quito habrá un poco de conmoción política

Si la ley lo penaliza, pero no lo asume el juez, entonces lo que están haciendo es dañar aún más la democracia ecuatoriana.

Eso me importa muy poco. Lo que está en juego no es la Alcaldía de Quito. Son las elecciones del 2025. La norma penaliza que una persona en su condición de funcionario haga campaña proselitista. Eso es lo que se pena con la destitución. Entonces, si a Pabel Muñoz se le dice: “a pesar de que hizo una campaña clarísima puede continuar en su cargo, el mensaje que se da es que la ley vale gato".

2. ¿Esta denuncia no ubica a Pabel Muñoz en un papel de víctima y le genera más popularidad ante la ciudadanía?

La victimización que Pabel Muñoz asuma me vale un pepino. A mí lo que me interesa es un país donde las leyes tengan consecuencias. ¿Vamos a pretender que los videos no existieron o que no hizo campaña a cambio de un poquito de obra?

3. ¿Los videos en los que aparece Pabel en campaña se borraron?

Claro, mágicamente se borraron, pero yo los tenía notariados y los aporté notariados al proceso. Por eso hay el juicio. Los volví a recolocar en redes, por si acaso. Los videos son clarísimos: el Alcalde de Quito estaba haciendo campaña por Luisa González.

4. Pero, ¿por qué justo la denuncia contra Pabel Muñoz, cuando otros funcionarios también hicieron lo mismo?

Porque fue el más descarado. Pero hay pruebas de que el Prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, también hizo campaña. Hay evidencias clarísimas que en Santo Domingo se hizo campaña proselitista, que el alcalde de Machala, etcétera, etcétera. Yo soy solo una persona con una fundación. Yo no tengo la capacidad del Consejo Nacional Electoral de dedicarme a denunciar cosas así a lo bestia, yo lo que tengo es que demostrar que eventualmente la ley se cumpla. No fue el único y no fue solo el correísmo, fueron muchos partidos, es verdad.

5. ¿Y habrá más denuncias de este tipo contra otros funcionarios?

Esto lo estoy haciendo en mis tiempos libres, cuando no soy consejero. Entonces claro, no me es fácil. Pero sí, se vienen más denuncias contra Alcaldes porque se rompió la ley.

6. ¿Qué ganaría Quito si Pabel es destituido?

No vivir en una mentira. Yo no quiero que todo el país viva en una esquizofrenia y que lo que vimos (los videos de la campaña) no pasó.