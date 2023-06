Quito: en los patios de retención hay 9.800 vehículos

Hasta el 15 de septiembre del año pasado, en los patios de retención vehicular de Quito había una saturación del 103% con 8.083 automotores y la capacidad de esas instalaciones es de 4.129.

Por eso, se planificó un plan de chatarrización y remate que tenía previsto comenzar a finales del año pasado. No obstante, eso no se concretó y se ha incrementado la cantidad de automotores. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en la actualidad hay una saturación del 137% con 9.800 vehículos.

Dennis Viteri, coordinador de Fiscalización de la AMT, manifestó a Ecuavisa.com que incluso se abrió un centro adicional, en la zona de la exterminal Cumandá, en el Casco Colonial, en noviembre del año anterior, para albergar a 100 automotores adicionales, pero la situación se dificulta porque falta espacio.

Del universo de vehículos retenidos, el 50% corresponde a motocicletas y el resto corresponde a carros. Hay dos motivos por los que se producen las acumulaciones. Una es porque la gente no genera el traspaso formal cuando hay una compra - venta y el reglamento de los centros de retención vehicular señala que los autos deben ser entregados al propietario, pero estos fallecieron, están fuera del país o tienen litigios familiares como divorcios

Existen muchos casos de personas que no hacen ese trámite o no lo notarizaron. La otra causa se produce porque la gente no paga las multas por matriculación. "Tienen muchos valores pendientes esos automotores y al ingresar tienen problemas para liberarlos".

