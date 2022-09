En los patios de retención vehicular de Quito hay una saturación del 103%

En total hay 8 083 automotores y la capacidad de los patios es de3 977 . Un estudio de la entidad concluyó que, de los 8 083, el 50% cumple los requisitos para ser rematados (2 004) o chatarrizarlos (2 132). La Ley de Tránsito señala que un carro puede ser rematado cuando su dueño no lo reclamó en más de un año. Se lo chatarriza completamente transcurrieron más de tres.

Los nueve patios de retención vehicular en Quito se encuentran repletos de carros que no han sido retirados por sus propietarios. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) , existe una saturación del 103% y por eso se planifica un plan de chatarrización y remate que podría iniciarse a finales del 2022.

Afrontar la saturación

Por la saturación de vehículos, la AMT ajustó la ubicación de los carros en los patios. Hasta el 12 de septiembre del 2022 hubo 16 119 ingresos y 14 890 liberaciones.

Para Pillajo, los inconvenientes no se generan por la administración de la Municipalidad". Otro problema es que la gente no hace el traspaso del dominio de los vehículos. "Cuando ingresan a los patios, nosotros por ley tenemos que entregar a los legítimos propietarios o apoderados. Cuando no tienen legalizado (el traspaso) se trunca la liberación porque los propietarios fallecieron, están fuera del país o tienen litigios familiares como divorcios".

Los valores de parqueadero son USD 1 para motocicletas, USD 3 carros livianos, USD 9 pesados y USD 15 extra pesados. Cada día ingresan en promedio 110 carros y 100 son liberados.

