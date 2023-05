Jorge Yunda Machado fue el primer alcalde removido en la historia reciente de Quito. Los supuestos casos de corrupción que incluso involucraron a su familia, así como algunos empresarios cercanos a él, pesaron en su salida, la cual se oficializó 29 de septiembre de 2021.

En esa fecha, la Corte Constitucional (CC) se pronunció dentro de la acción de protección presentada por el entonces vicealcalde, Santiago Guarderas Izquierdo, aceptándola y dejando sin efecto dos sentencias (de primera y segunda instancia) a favor de Yunda y que lo sostenían en la Alcaldía en medio de un enredado proceso legal.

Su paso por la Alcaldía fue compleja desde el principio (mayo 2019), pero esta se debilitó conforme aparecieron las primeras denuncias en plena pandemia en 2020. Estos casos desataron una crisis política que terminó en su remoción. Guarderas tomó las riendas de la ciudad sin poder frenar la corrupción, pese a que anunció una lucha frontal contra ella.

Para Juan Esteban Guarderas, presidente de la fundación Lucha Anticorrupción, la impunidad es una realidad en el Cabildo frente a las denuncias. Considera que Yunda tiene varios indicios de irregularidades y no ha pagado lo que corresponde.

De su parte, en redes sociales, Yunda ha sostenido que es una persona del pueblo y trabajadora. "A mí nadie me puede acusar que me han dado dinero, sobornos, coímas, ni que me he enriquecido o beneficiado. Un sector específico de la población no quiere que cumpla mi función de alcalde porque al parecer no soy digno, critican mis raíces", escribió en su cuenta de Twitter el 21 de junio de 2021.

Estos son los casos que marcaron el cuatrienio que concluye este domingo 14 de mayo:

