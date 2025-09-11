Quito
Quito: un incendio estructural destruyó una vivienda en el sector de Belisario Quevedo

Ocurrió en las calles Cristóbal de Acuña y Toribio Montes. No se reportaron personas heridas.

   
    La zona donde ocurrió la emergencia, este 11 de septiembre de 2025. ( Cortesía del ECU 911 )
Un incendio estructural se reportó, la madrugada de este jueves 11 de septiembre de 2025, en el sector de Belisario Quevedo, al norte de Quito, en las calles Cristóbal de Acuña y Toribio Montes.

Desde la Sala Operativa del Sistema ECU 911 se coordinó la movilización de recursos humanos y técnicos del Cuerpo de Bomberos (CBQ). Los casacas rojas informaron que la emergencia fue controlada y se mantienen en el lugar realizando labores de enfriamiento.

No se reportaron personas heridas. La respuesta del CBQ evitó que el fuego se propague a un taller y a una bodega de cilindros de GLP.

