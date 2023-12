Quito: los pagos, exoneraciones, puntos de atención... conozca el ABC del impuesto predial 2024

La exoneración para los adultos mayores tiene condiciones: tener ingresos de hasta cinco remuneraciones básicas unificadas y un patrimonio que no supere las 500 remuneraciones básicas unificadas .

Las personas con vivienda de interés social no pagarán el impuesto predial los primeros cinco años. Posterior a este período, cancelarán el 50% y pasado los 10 años, el valor que corresponda .

A partir de enero, el Municipio de Quito prevé recaudar USD 123,2 millones por impuesto predial , tasa de seguridad, bomberos y bienes inmuebles no edificados . El modelo matemático de cálculo del costo del predio frente al avalúo , estará listo desde el 2 de enero de 2024.

Quienes tengan predios con un valor que no supere los USD 70 mil no pagarán impuesto predial en 2024. Es decir, una persona puede tener tres predios de USD 20 mil cada uno o puede tener solamente uno de USD 70 mil y, en ambos casos, no deberá cubrir esta obligación.

La capital inició en 2023 con un total de 1´002 534 predios urbanos y rurales. Se prevé que arranque el próximo año con 1´014 271. La valoración catastral de Quito supera los USD 92 mil millones. De este total, algunos predios mantendrán su valor, unos disminuirán y otros incrementarán.

De las actualizaciones, por ejemplo, en La Cerámica, Tumbaco, hay un terreno de más de 4 000 metros cuadrados –con servicios básicos y accesibilidad– que estaba avaluado en 1 000 dólares y canceló, en 2022-2023, USD 0,81 por impuesto predial. En este caso, la tasación subirá en más del 100%, ya que el predio tiene un valor catastral de alrededor de 90 000 dólares por los ajustes reales que se aplicarían.

Sin embargo, existen otros casos como el de un terreno, ubicado en el sector de La Ecuatoriana, de 180 metros cuadrados con 450 metros cuadrados de construcción, que su avalúo baja en un 3,73%. En La Delicia, un terreno de 400 mil metros cuadrados sin construcción, bajará su avalúo en 24,99%.

