Quito: liquidación de deudas tributarias para quienes deben menos USD 425

El funcionario que, exclusivamente se refiere a obligaciones tributarias y no a otro tipo componentes. Se exceptúan pagos administrativos y aranceles generados en otras dependencias o empresas municipales.

En total se liquidará 129 mil acciones tributarias que equivale a USD 80 millones. Aplica para lo tributario municipal: Impuesto predial , patente, Licencia Única de Actividades Económica , 1,5 por mil, patentes , etc.

El Municipio de Quito emitió la extinción masiva de obligaciones tributarias para los montos que sean menores a una Remuneración Básica Unificada (USD 425) y que hayan cumplido el tiempo de prescripción; es decir, entre 5 y 7 años, independiente de tener coactiva o no.

Las personas no tienen que hacer solicitud de reclamo, ya que se produce automáticamente el derecho y cuando consulten serán declaradas extintas mediante resolución.

Informó que, la extinción masiva se refiere a todas las obligaciones que una persona pueda tener, es decir, aplica al concepto, de tal forma que beneficia a los usuarios que podrían tener varias deudas pendientes.

El beneficio se aplica acorde al Código Tributario que prevé la extinción masiva de deudas tributarias y la Municipalidad cumple con la normativa. "Esto genera una cartera más saludable para el Municipio y comenzará el cobro de otros pendientes y deudas".

Lascano explicó que un ciudadano no puede decir "no pago los impuestos porque en 5 años me liquidan la deuda". Esa conducta comporta un riesgo de coactiva y el Municipio, en ejercicio de sus facultades de recaudar tributos, conllevaría a multas y coactivas.

"Esto no puede entenderse como un incentivo para no pagar tributos, más bien es un compromiso ciudadano para cumplir la ley”, finalizó.