Quito: un camión se volcó en la avenida Simón Bolívar, este 8 de diciembre

Un siniestro de tránsito se reportó, la mañana de este lunes 8 de diciembre de 2025, en la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/avenida-simon-bolivar target=_blank>avenida Simón Bolívar</a></b> a la altura del sector <b>El Belén</b>, informó la <b>Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)</b>. Ocu<b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-cruces-dolor-muerte-enlutan-avenida-simon-bolivar-YB7074212 target=_blank></a></b>