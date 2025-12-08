Quito
08 dic 2025 , 08:13

Quito: un camión se volcó en la avenida Simón Bolívar, este 8 de diciembre

No hubo heridos, tampoco fallecidos. Al chofer le hicieron la prueba de alcoholemia y resultó positiva, por lo que fue detenido, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito.

   
Un siniestro de tránsito se reportó, la mañana de este lunes 8 de diciembre de 2025, en la avenida Simón Bolívar a la altura del sector El Belén, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Ocurrió aproximadamente a las 07:30, en el carril derecho de sentido norte - sur. En la AMT se indicó que un camión, de color blanco, se chocó contra el talud de la vía y terminó volcado, sobre la cuneta.

Al chofer le hicieron la prueba de alcoholemia y resultó positiva, por lo que fue detenido, informó el agente que tomó procedimiento tras la emergencia. No hubo heridos, tampoco fallecidos.

Tras el siniestro se reportó una fuerte congestión vehicular. De hecho, se formó una hilera de aproximadamente cinco kilómetros en el sector. El vehículo pesado fue retirado con una grúa.

