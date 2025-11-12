Quito
12 nov 2025 , 22:34

Sur de Quito: un tráiler se impactó contra el talud en la curva de Santa Rosa

Se presume que el vehículo pesado perdió los frenos y la reacción del chofer fue curvar hacia la loma para que el camión no aumente la velocidad y evitó causar más daños

   
  • Sur de Quito: un tráiler se impactó contra el talud en la curva de Santa Rosa
    Imagen del tráiler que se chocó en la curva de Santa Rosa, al sur de Quito. ( Redes sociales )
Un siniestro de tránsito quedó registrado en video, este miércoles 12 de noviembre de 2025. Ocurrió pasadas las 08:00 cuando un tráiler se chocó contra el talud de la curva de Santa Rosa, ubicada en la salida sur del Distrito Metropolitano de Quito.

En las imágenes se puede observar cómo el vehículo pesado se impacta y luego termina en la cuneta con el capó del motor levantado. En la Policía Nacional se informó que un patrullero acudió al lugar para atender la emergencia. Al parecer, hubo una perdida de frenos y la reacción del chofer fue curvar hacia la loma para que el vehículo no aumente la velocidad y evitó más daños.‎

No hubo heridos, tampoco fallecidos. El carro fue transportado a los patios de retención vehicular. El lugar fue despejado en una hora aproximadamente. "Existió daños materiales a un poste de luz", informó la Policía Nacional.

El conductor se encontraba en estado normal de salud.

