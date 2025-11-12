Sur de Quito: un tráiler se impactó contra el talud en la curva de Santa Rosa

Un siniestro de tránsito quedó registrado en video, este miércoles 12 de noviembre de 2025. Ocurrió pasadas las 08:00 cuando un tráiler se chocó contra el talud de la <b>curva de Santa Rosa</b>, ubicada en<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/distrito-metropolitano-de-quito target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/amt-realizara-controles-av-simon-bolivar-ruta-viva-noviembre-JE10410669 target=_blank></a></b>