Quito
15 dic 2025 , 07:53

Quito: así funciona el nuevo intercambiador de las avenidas Mariscal Sucre y Mariana de Jesús

Conozca cómo se interconectan los pasos y cómo debe movilizarse al circular por ese sector com alto flujo vehicular

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Desde este lunes 15 de diciembre de 2025 comienza a funcionar el nuevo intercambiador de la avenida Mariana de Jesús, ubicado al noroccidente de Quito. Se trata de una infraestructura estratégica que reduce los tiempos de desplazamiento de las rutas del centro y norte de la ciudad.

El proyecto se realizó en el plazo establecido de 270 días desde su inicio el 15 de marzo. La renovación integral, de dos kilómetros aproximadamente, de la estructura vial que incluye los carriles sur-norte, el paso lateral junto a la UTE, giros de retorno norte y sur, la conexión con la calle Juan de Acebedo, todos rehabilitados con estructura asfáltica nueva, señalización horizontal y vertical, iluminación LED, bahías seguras para abordar el transporte público, nuevos pasos y camineras peatonales.

El objetivo de la obra es fortalecer la integración con los barrios altos, reflejada en la construcción de la rampa de retorno que mantiene la conexión vial con la calle Juan Acevedo.

Además, avanzamos con proyectos futuros como la prolongación de la calle Juan Pablo II para su enlace exclusivo con la avenida Mariscal Sucre, el mejoramiento del paso peatonal sobre el puente Obispo Díaz de la Madrid y la etapa preparatoria para la construcción del nuevo puente vehicular en la calle Padre Damián.

Le puede interesar: Carlos Idrovo, emblemático administrador de Hervidos El Tropical, falleció

¿Cómo moverse en las vías del intercambiador?

  • Si va en sentido norte-sur por la Occidental (Mariscal Sucre) y desea ir a la Mariana de Jesús, puede tomar el paso deprimido del carril derecho, baja por el túnel y llega a la zona hospitalaria.
  • Si usted se dirige a la zona de Emaseo, la UTE o los barrios altos, tome el carril de la derecha y suba.
  • También hay la posibilidad de hacer giros en U para quienes vienen del norte y sur.
  • Asimismo, los peatones tienen rutas que pasan por debajo del intercambiador y están señalizadas.
  • Se implementaron nuevas paradas de buses que son amplias.

    • Le puede interesar: Un siniestro en la avenida Simón Bolívar dejó dos afectados

    Temas
    inauguración
    nuevo
    avenida Mariscal Sucre
    intercambiador
    avenida Mariana de Jesús
    Epmmop
    Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop)
    norte de Quito
    Noticias
    Recomendadas