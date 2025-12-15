Quito: así funciona el nuevo intercambiador de las avenidas Mariscal Sucre y Mariana de Jesús

Desde este lunes 15 de diciembre de 2025 comienza a funcionar el nuevo <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/av-mariana-de-jesus target=_blank>intercambiador de la avenida Mariana de Jesús</a></b>, ubicado al noroccidente de Quito. Se trata de una infraestructura estratégica que<b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/carlos-idrovo-hervidos-el-tropical-fallecio-HC10560272 target=_blank></a></b>