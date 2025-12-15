Quito: así funciona el nuevo intercambiador de las avenidas Mariscal Sucre y Mariana de Jesús

Desde este lunes 15 de diciembre de 2025 comienza a funcionar el nuevo intercambiador de la avenida Mariana de Jesús, ubicado al noroccidente de Quito. Se trata de una infraestructura estratégica que reduce los tiempos de desplazamiento de las rutas del centro y norte de la ciudad.

El proyecto se realizó en el plazo establecido de 270 días desde su inicio el 15 de marzo. La renovación integral, de dos kilómetros aproximadamente, de la estructura vial que incluye los carriles sur-norte, el paso lateral junto a la UTE, giros de retorno norte y sur, la conexión con la calle Juan de Acebedo, todos rehabilitados con estructura asfáltica nueva, señalización horizontal y vertical, iluminación LED, bahías seguras para abordar el transporte público, nuevos pasos y camineras peatonales.

El objetivo de la obra es fortalecer la integración con los barrios altos, reflejada en la construcción de la rampa de retorno que mantiene la conexión vial con la calle Juan Acevedo.

Además, avanzamos con proyectos futuros como la prolongación de la calle Juan Pablo II para su enlace exclusivo con la avenida Mariscal Sucre, el mejoramiento del paso peatonal sobre el puente Obispo Díaz de la Madrid y la etapa preparatoria para la construcción del nuevo puente vehicular en la calle Padre Damián.

