Quito | Intercambiador de la Mariana de Jesús se estrenará el 15 de diciembre

El nuevo intercambiador de la avenida Mariana de Jesús, en el occidente de Quito, se estrenará el 15 de diciembre de 2025.

La obra promete una conexión directa y rápida desde la avenida Mariscal Sucre y un beneficio para 10 000 usuarios diarios.

LEA: Quito: por dejar una vela encendida, una casa se incendió en Puembo

Además, el Municipio de Quito asegura que será "una infraestructura vital y estratégica" para la movilidad de las rutas del centro y norte de Quito.

Como parte de los trabajos, habrá renovación integral de 2 kilómetros aproximadamente de la estructura vial que incluye los carriles sur-norte, el paso lateral junto a la UTE, giros de retorno norte y sur, la conexión con la calle Juan de Acebedo.

El proyecto integra además áreas verdes y jardineras.

LEA: Un video registró cómo fue el volcamiento de una chiva en la avenida Naciones Unidas