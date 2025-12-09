Quito
Quito | Intercambiador de la Mariana de Jesús se estrenará el 15 de diciembre

La obra buscará facilitar el tránsito vehicular en las rutas del centro y norte de Quito.

   
    Vista aérea del Intercambiador Mariana de Jesús.( QuitoInforma )
El nuevo intercambiador de la avenida Mariana de Jesús, en el occidente de Quito, se estrenará el 15 de diciembre de 2025.

La obra promete una conexión directa y rápida desde la avenida Mariscal Sucre y un beneficio para 10 000 usuarios diarios.

Además, el Municipio de Quito asegura que será "una infraestructura vital y estratégica" para la movilidad de las rutas del centro y norte de Quito.

Como parte de los trabajos, habrá renovación integral de 2 kilómetros aproximadamente de la estructura vial que incluye los carriles sur-norte, el paso lateral junto a la UTE, giros de retorno norte y sur, la conexión con la calle Juan de Acebedo.

El proyecto integra además áreas verdes y jardineras.

