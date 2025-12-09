Quito
09 dic 2025 , 06:51

Quito: por dejar una vela encendida, una casa se incendió en Puembo

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Quito, este martes 9 de diciembre de 2025. No hubo heridos, tampoco fallecidos. Solo daños materiales.

   
    Un efectivo del CBQ interviene en la vivienda donde ocurrió el incendio, en Puembo.( Cortesía del CBQ )
La mañana de este martes 9 de diciembre de 2025, se dio el incendio estructural de una vivienda en la parroquia de Puembo, localizada al oriente del Distrito Metropolitano de Quito, informó el Cuerpo de Bomberos (CBQ).

"Nuestro equipo controló y liquidó el fuego en una habitación", añadió el CBQ. La emergencia, aparentemente, fue originada por el olvido de una vela prendida.

Tras rápida intervención se evitó que el incendio se extendiera. No se registraron personas heridas, solo daños materiales.

