Las fallas se hallaron especialmente en puntos de venta no regularizado. En el parque La Carolina, por ejemplo, el mes pasado la Secretaría Metropolitana de Salud tomó muestras de 29 alimentos de comerciantes informales. De ellas, 10 no cumplían con los parámetros microbiológicos de la norma INEN de la Secretaría de Salud y 19 muestras no cumplían en absoluto con ningún parámetro.

Al respecto, Muñoz explicó que en la capital se ejecuta la campaña Mercados Saludables. Esta tiene como objetivo fortalecer las buenas prácticas sanitarias, impedir la venta autónoma fuera de los mercados y el incremento del Permiso Único de Comercio Autónomo (PUCA).

"Vayan a comprar a los mercados, consuman en los mercados. El comercio que tiene permiso no tiene ningún problema. En algunos casos que se han encontrado problemas de salubridad, se concentra en el comercio informal, que no están regularizados y se ha procedido con las sanciones del caso", dijo.

El burgomaestre reiteró que se realizarán operativos para controlar el cumplimiento de las normas y parámetros. "Si usted no ha sacado su PUCA y es comerciante autónomo, acérquese a sacar. Si no tiene va a enfrentarse en algún momento a una situación de control. Los vecinos, por favor, ayúdennos. No compre en donde no está permitida la venta", finalizó.