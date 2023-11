Los moradores de Solanda hicieron un plantón por el hundimiento de sus viviendas

Un grupo de moradores de Solanda, en el sur de Quito, realizó un plantón, la mañana de este lunes 27 de noviembre de 2023. Protestaron porque el Municipio no les dado una solución frente a la problemática del hundimiento de las viviendas aledañas al Metro de Quito, el cual se inaugurará el próximo 1 de diciembre.

Con pancartas, dijeron que 380 viviendas se hunden y no tienen respuestas. "El Metro está pasando ¡y mi casa se destruye! #Sosolanda", rezaba en uno de los carteles.

La manifestación comenzó a las 06:30. Según los vecinos, la construcción de los túneles del Metro es la causa de los daños en las paredes, columnas, puertas y ventanas de las casas. "El Municipio arregló colocando esponjas (en las fisuras de la casa) y me dijeron que ya puedo vivir aquí. Entonces, a uno de los funcionarios de la Alcaldía le puedo dar las llaves para que venga con su familia", dijo un morador del sector.

Contó que hace cuatro meses llegaron los técnicos municipales y colocaron ese material entre las fisuras. "No puede ser que nos hagan daño. No nos oponemos al Metro, pero tampoco es justo que nuestras propiedades terminen así. No hay quien se responsabilice y no es justo que nos traten así".

Fernando Chamba, dirigente del barrio, dijo que se han dado acercamientos con el Municipio, el cual tenía que entregar un informe de suelos, el 20 de julio de este año. Luego, la entidad se comprometió a hacerlo el 15 de octubre y no fue así. "Sabemos que siguen sin entregarse los reportes sobre los hundimientos de tierra".

Dijo que el problema ocurre alrededor de las casas que están junto al pozo de agua. "Le pedimos al alcalde Pabel Muñoz López que visite Solanda y que no solo se acuerden en campaña".

