Tal como ha sucedido con los servicios del Trolebús y la Ecovía , hay usuarios que manchan las paredes, asientos y ventanas con las manos sucias o luego de ingerir alimentos. Las autoridades de la obra más importante en la historia de la capital piden que se abstengan de hacerlo para que las instalaciones se mantengan limpias. Evite tocar los cristales, paredes de las estaciones y no dañar la señalética.

Cuide que los niños no jueguen en las gradas eléctricas ni saquen la cabeza mientras suben por ellas. Tampoco que manipulen las puertas de acceso junto a los validadores y los botones de las máquinas en las que se hacen las recargas.

Si usted ingresa con maletas grandes o pesadas , no golpee ni maltrate con estas las instalaciones.

Los usuarios deben tener en cuenta que hay normas básicas para acceder con bicicletas al Metro . Por ejemplo, debe acceder a la estación portándola, no montándola.

Los comerciantes informales no pueden vender sus artículos o alimentos en los andenes o trenes. Lo mismo rige para las personas que piden dinero a los pasajeros. Si algún usuario detecta que alguien se dedica a esas actividades, lo recomendable es que no entregue monedas y no compre los productos.

Uno de los mayores problemas que se presentan en el transporte público es que la gente consume toda clase de alimentos o bebidas mientras se moviliza en las unidades. En el Metro de Quito está prohibido comer y tomar líquidos.

Las personas deben guardar las botellas de agua en las mochilas.

Le puede interesar: Metro de Quito coordina con el ECU 911 en caso de que haya protestas en la capital