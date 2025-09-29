Quito
29 sep 2025 , 06:57

Lo que se sabe del asesinato del cantante urbano Magnus R Troy, en el norte de Quito

La Policía Nacional está tras la pista de los agresores. Pocas horas después del crimen, el cuerpo del artista fue encontrado con varios golpes en la cabeza en el sector conocido como Puertas del Sol, muy cerca del lugar donde fue asesinado.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Las investigaciones se han intensificado por parte de la Policía Nacional para dar con el paradero de quienes atacaron, con arma de fuego, al cantante urbano Magnus R Troy, el pasado 27 de septiembre.

Un club nocturno que funcionaba, de manera clandestina, en el sector de La Bota, al norte de Quito, fue clausurado por las autoridades tras la muerte de Magnus R Troy, quien se presentaba en vivo en el lugar.

Al finalizar su concierto, el cantante, de 25 años, que había llegado de Guayaquil acompañado de un grupo de amigos, intentaba abordar un vehículo cuando fue interceptado por un grupo armado. “A la víctima le sacaron del interior de este nigth club junto a sus amigos”, es la denuncia de los sobrevivientes, se fueron secuestrados desde el interior de este local. Esta es la justificación de haber hecho este allanamiento”, expresó Félix Fiallos, comandante del distrito La Delicia.

Le puede interesar: ¿Quién era Magnus R Troy? Famosos y cantantes se despiden del músico asesinado en Quito

El cuerpo tenía varios golpes en la cabeza

Pocas horas después, el cuerpo del joven fue encontrado con varios golpes en la cabeza en el sector conocido como Puertas del Sol, muy cerca del lugar del concierto. La Policía Nacional maneja una hipótesis. “Lamentablemente, es un tema de confusión y aparece fallecido en La Bota”, dijo Benjamín Cajas, Jefe de operaciones del Distrito La Delicia.

Tras una inspección, se confirmó que el establecimiento no contaba con permisos de funcionamiento. Además, se hallaron rastros de sustancias prohibidas y dinero falso. El local había sido intervenido en ocasiones anteriores. “Vamos a proceder a la clausura”, expresó Roberto Ramos, comisario del Distrito La Delicia.

La muerte del artista urbano es investigada para localizar a los responsables de este hecho violento.

Le puede interesar: El cantante esmeraldeño Magnus R Troy fue asesinado en Quito

Temas
Sicariato
Policía Nacional
disparos
asesinato
investigaciones
discoteca
Magnus R Troy
norte de Quito
La Bota
Noticias
Recomendadas