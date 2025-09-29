Lo que se sabe del asesinato del cantante urbano Magnus R Troy, en el norte de Quito

Las investigaciones se han intensificado por parte de la <b>Policía Nacional</b> para dar con el paradero de quienes atacaron, con arma de fuego, al <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/asesinato-magnus-troy-clausura-club-nocturno-MJ10192178 target=_blank>cantante urbano Magnus R Troy</a></b>, el pasado 27 de septiembre. <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/famosos-cantantes-despiden-magnus-r-troy-tras-confirmarse-su-asesinato-MI10189317 target=_blank></a></b>