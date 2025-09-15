Quito
15 sep 2025 , 06:49

Eliminación del subsidio al diésel: la movilidad en Quito y zonas aledañas no se vio afectada

Los equipos de Televistazo se desplazaron por varios puntos y comprobaron que los usuarios se trasladaron con normalidad, aunque muchos tomaron medidas, por si se presentaban dificultades.

   
  • Eliminación del subsidio al diésel: la movilidad en Quito y zonas aledañas no se vio afectada
    El peaje de Oyacoto, en el norte de Quito, atendió con normalidad.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
Canal WhatsApp
Newsletter

Las movilizaciones y paralizaciones anunciadas para el 15 de septiembre, tras la eliminación del subsidio al diésel, no afectaron a los usuarios en Quito. El transporte público operó con regularidad y no se registraron cierres viales ni suspensión de los servicios, como se había anunciado la víspera.

Los equipos de Televistazo se desplazaron por varios puntos y comprobaron que los usuarios se trasladaron con normalidad, aunque muchos tomaron medidas, por si se presentaban dificultades.

Le puede interesar: El Ministerio de Transporte habilita puntos de atención presencial para el registro de incentivos por diésel

En el intercambiador de Carapungo, en el norte de la ciudad, los ciudadanos aseguraron que llegaron antes de lo habitual por si se presentaban novedades. Si se registraron largas filas por la afluencia de usuarios, pero todos pudieron movilizarse.

En otros puntos más alejados, como la estación de peaje de Oyacoto, también al norte, la vía estuvo completamente habilitada.

Una situación similar se vivió más al sur, en el desvío de la autopista General Rumiñahui. La fluencia de usuarios fue masiva, pero el servicio funcionó con normalidad.

LEA: Cinco variables determinaron el nuevo valor del diésel en Ecuador

yiaj8wfSEwI

Eliminación del subsidio al diésel: transportistas divididos

Los gremios de transportistas no logran un consenso sobre su actuación en respuesta a la eliminación al subsidio del diésel.

Según la Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado (Cetrape), integrada por 50 mil transportistas del país, esta no es la solución al problema de la transportación y enfatizan que la decisión no había sido socializada con anticipación.

Revise además: Tras el alza del diésel, el Gobierno entregará hasta mil dólares mensuales a transportistas

“Nos preocupa que el presidente haya llegado a acuerdos con dirigentes que no representa a la transportación y esto traerá problemas graves al país”, expresó Álex Ayala, presidente de Cetrape.

Mediante un comunicado, responsabilizaron a la Confederacion de Transporte Terrestre que preside Napoleón Cabrera y de manera directa a Luis Felipe Vizcaíno, vicepresidente de la Federacion Nacional de Transporte Pesado (Fenatrape), por haberse tomado el nombre de los transportistas.

Mientras tanto, un día después de que la Federacion de Transporte Terrestre de Pichincha anunciara que el servicio público se iba a suspender desde el lunes, este domingo cambiaron de opinión. “Ya no vamos a suspender la transportación, es una decisión temporal”, expresó Luis Haro, presidente del Corredor Central Norte.

LEA: Christian Sarmiento, expresidente de la Fetug, asegura que menos buses están circulando en Guayaquil

A esa postura llegaron tras una reunión de seis horas, en la que escucharon al director de la Agencia Nacional de Tránsito.

Temas
precio diésel
eliminación de subsidio
subsidio diésel
Ecuador
Quito
Noticias
Recomendadas