Eliminación del subsidio al diésel: la movilidad en Quito y zonas aledañas no se vio afectada

Las movilizaciones y paralizaciones anunciadas para el 15 de septiembre, tras la eliminación del subsidio al diésel, no afectaron a los usuarios en Quito. El transporte público operó con regularidad y no se registraron cierres viales ni suspensión de los servicios, como se había anunciado la víspera.

Los equipos de Televistazo se desplazaron por varios puntos y comprobaron que los usuarios se trasladaron con normalidad, aunque muchos tomaron medidas, por si se presentaban dificultades.

En el intercambiador de Carapungo, en el norte de la ciudad, los ciudadanos aseguraron que llegaron antes de lo habitual por si se presentaban novedades. Si se registraron largas filas por la afluencia de usuarios, pero todos pudieron movilizarse.

En otros puntos más alejados, como la estación de peaje de Oyacoto, también al norte, la vía estuvo completamente habilitada.

Una situación similar se vivió más al sur, en el desvío de la autopista General Rumiñahui. La fluencia de usuarios fue masiva, pero el servicio funcionó con normalidad.

