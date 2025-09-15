El Ministerio de Transporte habilita puntos de atención presencial para el registro de incentivos por diésel

Desde el lunes, 15 de septiembre de 2025, están habilitados <b>puntos de atención presencial</b> del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT). En estos espacios, los transportistas recibirán <b>informac</b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/recursos-por-eliminacion-del-subsidio-a-diesel-iran-a-nueve-sectores-GB10113050 target=_blank></a> <b></b><b></b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=http://www.registro.mtop.gob.ec/#/login target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/variables-precio-diesel-ecuador-JB10113183 target=_blank></a> <b></b><b></b>