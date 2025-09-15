Ecuador
15 sep 2025 , 06:04

El Ministerio de Transporte habilita puntos de atención presencial para el registro de incentivos por diésel

En estos espacios se atenderá a los transportistas que requieran una guía para realizar la inscripción en la plataforma en línea.

   
  • El Ministerio de Transporte habilita puntos de atención presencial para el registro de incentivos por diésel
    Imagen referencial de puntos de atención del Ministerio de Infraestructura y Transporte.( MIT )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
Canal WhatsApp
Newsletter

Desde el lunes, 15 de septiembre de 2025, están habilitados puntos de atención presencial del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT). En estos espacios, los transportistas recibirán información y apoyo sobre el proceso de registro para acceder a los incentivos tras la eliminación al subsidio al diésel.

En un comunicado, el MIT detalló que estos espacios atenderán de forma permanente, de 08:00 a 16:30. Aquí se brindará mayores detalles a los transportistas, además de una guía para que puedan realizar la inscripción en la plataforma en línea: www.registro.mtop.gob.ec/#/login

LEA: Cinco variables determinaron el nuevo valor del diésel en Ecuador

El MIT recalcó que la inscripción para recibir los incentivos por la eliminación del subsidio al diésel se realiza únicamente en línea; los puntos de atención únicamente brindarán información y guía sobre el proceso y se ubican en los siguientes puntos:

  • Puntos de atención habilitados de 08:00 a 16:30.
    Puntos de atención habilitados de 08:00 a 16:30. ( MIT )
  • Puntos de atención habilitados de 08:00 a 16:30.
    Puntos de atención habilitados de 08:00 a 16:30. ( MIT )

¿Cómo se calculará el valor del diésel?

El Gobierno Nacional definió cinco variables clave para calcular el nuevo precio del diésel, tras la eliminación del subsidio a este combustible. Así lo establece el decreto ejecutivo firmado por el presidente Daniel Noboa, que oficializa la medida.

Lea también: El Gobierno de Noboa elimina el subsidio al diésel; ahora costará USD 2,80 el galón

De acuerdo con el documento, los criterios considerados son:

  • Precio de paridad de importación (valor del combustible en puerto)
  • Costo del flete
  • Costo del seguro
  • Uso de la infraestructura hidrocarburífera
  • Análisis financiero del precio del diésel durante los últimos 30 días

    • El decreto establece además que, a partir de esa fecha, entrará en vigor un mecanismo de estabilización de precios. Este permitirá que el diésel suba hasta un 5 % o baje hasta un 10 % cada mes, dependiendo de la evolución del crudo WTI en el mercado internacional.

    Temas
    información
    registro
    eliminación de subsidio
    subsidio diésel
    Ministerio de Transporte
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas