Dos mujeres fueron detenidas por transportar droga que se vendía en el sur de Quito

En la ciudadela Ibarra, en el sur de Quito, el comercio y los negocios se mueven a toda hora, así como la delincuencia. "Es muy peligroso, en todo momento (...) siempre llegan las motos, arranchan los teléfonos", contó una de las moradoras a Televistazo.

Esto ha hecho que la Policía redoble los patrullajes para reducir el problema de inseguridad. En las últimas horas, y tras denuncias ciudadanas, las autoridades lograron aprender a dos mujeres, quienes a bordo de un vehículo, transportaban droga en pequeñas dosis.

LEA: Un hombre fue multado con USD 4 700 por vender cachorros en el parque La Carolina

William Egas, comandante del Distrito Quitumbe, contó que la droga se utilizaba para el microtráfico y tenía como destino zonas de Quitumbe, en el sur.

Ellas no registran antecedentes, sin embargo, presumen que la droga pertenecen a una banda delictiva que trata de apoderarse del sector con la venta de estas sustancias. "Tenemos información relacionada con el grupo de delincuencia organizada Los Lobos, que operaría en el Distrito, con grupos que se dedican al microtráfico", agregó Egas.