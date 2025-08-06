Un hombre fue multado con USD 4 700 por vender cachorros en el parque La Carolina

Un hombre fue multado con USD 4 700 porque comercializaba dos cachorros de raza similar a Husky, en los alrededores del parque La Carolina, en la zona bancaria y comercial de Quito. La sanción fue emitida por la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

¿Cuándo se dio el hecho? El 15 de mayo de 2025, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) recibió una alerta ciudadana. Una mujer había observado cómo el individuo trasladaba a dos perritos ocultos en una mochila, con la intención de venderlos. Por su colaboración, se ejecutó un operativo encubierto en el que una inspectora de la UBA se hizo pasar por compradora. Esto permitió registrar en video el momento en que el hombre pedía USD 120 por cada mascota.

Luego, la inspectora descubrió que la madre de los cachorros permanecía encerrada por horas dentro de un carro, estacionado cerca. El vendedor la llevaba para mostrarla como "prueba" de la raza de los cachorros.

Tras comprobarse la infracción en flagrancia, la UBA retiró a los animales de compañía. Tras su valoración veterinaria y esterilización, los animales fueron dados en adopción responsable. En el caso de la madre, ahora se llama Kiara y vive feliz con una familia que la cuida y hasta tiene un perfil en Instagram (@kiara_ec_).

