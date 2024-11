Una muestra de aquello es lo que sucede en el edicio He Parc, de 143 departamentos, en la avenida República del Salvador, la cual pertenece al hipercentro de Quito y se caracteriza por su alto flujo comercial con tiendas, restaurantes, almacenes, heladerías y oficinas de instituciones públicas y privadas. Su presidente es Marco Álvarez y afirma que los moradores de su edificio pagaban entre USD 25 y 30 por el servicio de electricidad, antes de los racionamientos.

¿Qué ocurre en esos casos? Ecuavisa.com hizo un recorrido en diferentes puntos de la capital y los moradores comprobaron que hay un problema frecuente: la energía eléctrica producida por los generadores les está marcando en los medidores de luz y esa, al parecer, es la causa por la que tienen que pagar por el servicio de electricidad como si no hubiera crisis energética.

Las quejas de la gente que utiliza generadores han sido recurrentes desde que comenzaron los apagones , el pasado 23 de septiembre. No entiende por qué los montos de las tarifas de luz son los mismos o se han incrementado pese a que hay racionamientos de hasta ocho horas. Se supone que, con los cortes de electricidad, los valores a pagar deberían ser menores, pero esa no es la realidad.

A su juicio, el mal uso de los generadores también es un tema de salud pública. Considera que estos dispositivos deben ser conectados solo en las horas necesarias y no a toda hora. Antes, un inquilino pagaba USD 30 por el servicio de electricidad de una suite pequeña . En estos tiempos de racionamientos, cancela lo mismo.

"Nunca nos imaginamos tener que comprar tanto diésel al día. Otro problema es que la electricidad llega con tanta fuerza que se han dañado aparatos como bombas de agua, porteros eléctricos , ascensores, cámaras de seguridad y sus monitores, tableros de protección, etc.", contó la dirigente a Ecuavisa.com.

Para Álvarez, si bien los casos de este tipo son puntuales y no se presentan en todos los inmuebles de la capital, las autoridades deberían mejorar los controles. "Cuando se levanta un edificio, la constructora tiene una aprobación de la EEQ . Se debería hacer una supervisión de los trabajos que realizan, lo cual incluye a las instalaciones eléctricas, cables, etc.".

¿Qué se debe hacer para que un medidor no registre la electricidad del generador? Reformar el circuito. Es decir, el aparato productor de energía no debe enlazarse con el medidor sino que vaya a cada departamento o vivienda.

Crisanto opinó que este problema no se presenta en todos los inmuebles y todo depende de la conexión que se instaló previamente en los inmuebles. "Son casos muy puntuales. Es falla de la constructora".Añade que en otros edificios sí se hizo los acoplamientos de forma planificada y no hay problemas.

El ingeniero Luis Crisanto revisa la zona de máquinas en el edificio He Parc.

"Es algo que seguramente la ciudadanía no conoce, como yo tampoco lo sabía", comentó el hombre, quien prefirió mantenerse en el anonimato. "Se está cobrando a la ciudadanía por un servicio que no se está dando".

Espera que, en este mes, el valor de la factura disminuya porque, a diferencia de sus vecinos, quienes conectaron el generador a los medidores, sí invirtió para tener una conexión especial, la cual va directamente a la caja del breaker.

Hillary Camacho tiene un salón de belleza, por el que paga USD 68 dólares mensuales por la electricidad, pese a que el servicio se va cada seis, ocho o doce horas. Es como una renta tener esta clase de dispositivos, porque gasta USD 10 al día en combustible. "No sale rentable tener uno y seguir pagando los recibos de luz. No sabíamos que los medidores siguen funcionando en estas circunstancias".

Para evitar ese tipo de problemas, el ingeniero eléctrico Mauricio Ocaña, del taller Talmec ubicado en La Vicentina, asegura que lo ideal es hacer una transferencia cuando se corte la energía y colocar en otra base de la fuente externa. Se activa cuando se corte la energía del poste y se active máquina.

Los usuarios deben tener cuidado y verificar que las conexiones estén bien hechas para que no se quemen los enseres. "Podría ingresar un doble voltaje (...) La mayoría de daños se dan por malas instalaciones. Conectan directamente al generador y no bajan los breakers de la entrada del poste. Se queman lo rotores y bobinas del aparato".

Un técnico de una entidad que gestiona electricidad le dijo a Ecuavisa.com que no es posible que un medidor registre lo que produce un generador. La razón: los medidores no son bidireccionales. Es decir, no pueden marcar lo que produce un generador. Tienen sistemas electrónicos de diodos y registran la energía en un solo sentido. Si estuvieran conectados en serie, al momento que regresa la electricidad, se podría dar un cortocircuito. Se daría un chispazo que desconectaría al generador de forma inmediata.

La respuesta de la Empresa Eléctrica Quito

El jueves 28 de noviembre se hizo una consulta sobre este tema a la EEQ, pero las preguntas no fueron contestadas por el departamento de Comunicación Social. Sin embargo, un día después de la solicitud, la entidad publicó un video, en su cuenta de X, para difundir consejos sobre la correcta instalación y uso de los generadores para que el medidor de luz no lea esa energía.

En el video dice: "conéctalo al sistema de tu casa mediante un interruptor de transferencia o cables especiales. Siempre evita conexiones improvisadas y verifica cómo está conectado el medidor. Así te aseguras que registre correctamente el consumo".

Este mensaje fue difundido dos meses y seis días después de que comenzara la crisis energética. Es decir, luego de que miles de usuarios ya pagaron la tarifa de electricidad por lo que produjeron sus generadores...

