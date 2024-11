Los vecinos y dirigentes de los barrios y parroquias de Quito aseguran que los apagones se ejecutan de forma inequitativa. Las quejas son permanentes desde que comenzaron los cortes de luz, el 23 de septiembre de 2024. Por eso, solicitan a la Empresa Eléctrica (EEQ) que rote los horarios de racionamientos porque, en algunos sectores del Distrito Metropolitano, estos duran más tiempo que en otros, sobre todo durante las noches.

Ecuavisa.com levantó una base de datos con todos los cronogramas implementados por la EEQ y verificó que no hay paridad en los tiempos, razón del malestar entre la gente. Por ejemplo, en la última semana, 17 subestaciones solo tuvieron tres horas de luz y destacan las de Eugenio Espejo, Granda Centeno, Miraflores, Andalucía, La Ecuatoriana y Cotocollao.

"No hay tiempo para hacer los deberes de la U porque cuento con poco tiempo. Por eso, tengo que ir mi Facultad para realizarlos", expresó Evelyn Jiménez, de 23 años, quien estudia Comunicación Social en la Universidad Central y vive en La Ecuatoriana que pertenece a la subestación Eugenio Espejo que cubre a 232 vecindarios de la ciudad.

En otras 21 subestaciones, el servicio estuvo habilitado apenas cuatro horas en diferentes horarios. Por ejemplo, Iñaquito, Sangolquí, El Quinche no tienen las mismas horas de apagones que el resto. Algo similar pasa en San Roque y la zona de la avenida Río Coca, Conocoto, entre otras. En otras 14 subestaciones hubo electricidad por cinco horas horas y solo 10 sectores tuvieron entre seis y siete horas de luz.

La gente señala que el problema radica en que no tienen electricidad la mayor parte del tiempo, y más les afecta en horas de la noche cuando regresa de las oficinas, negocios o de clases. Esteban Arauz vive en el sector de Inchapicho (Nayón) y afirma que no tiene luz cuando sale a trabajar y lo mismo sucede cuando vuelve a casa. "Lo que más me llama la atención es que al frente de mi zona miro que Tumbaco tiene luz la mayor parte del tiempo. Siempre nos quedamos sin servicio pasadas las 18:00", afirmó a Ecuavisa.com. Tuvo que comprarse una cocina de gas porque no puede utilizar la de inducción.

Para William Basantes, presidente de la Federación de Barrios de Quito, la rutina de la ciudadanía ha cambiado por los cortes de electricidad. Además, los apagones han fomentado la inseguridad porque la delincuencia se aprovecha de la obscuridad para operar y esa es la principal desventaja de los vecindarios en donde se dan apagones en horas de la noche.

Le puede intersar: Estos son los nuevos horarios de cortes de luz para el 15, 16 y 17 de noviembre a escala nacional