Apagones en Ecuador | Denuncias de incumplimiento de horarios de cortes de luz este sábado 26 de octubre

Los cortes de energía, dispuestos entre la noche del viernes 25 de octubre y las primeras horas de este sábado 26 de octubre, no se cumplieron según lo dispuestos por las empresas de distribución de energía en Ecuador, apuntan testimonios en redes sociales.

Los usuarios de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en Guayaquil señalaron que la energía les regresó varias horas después de lo previsto.

Ese fue el caso de Edgar Ortiz, residente de Kennedy Norte. El servicio de electricidad debía regresar a las 05:00, después de que le hayan cortado la luz a la medianoche, pero volvió a tener energía a las 09:00.

"Por favor informen en qué horario mismo vamos a tener los cortes", comentó en la cuenta de X de CNEL. Situación similar ocurrió en Los Vergeles, Las Orquídeas y Lomas de Urdesa.

Jonathan Hidalgo, residente de Urdenor, relató que esperaba que el racionamiento se cumpla desde las 04:00, como señalaba su horario, pero no ocurrió. Pasadas las 11:00, cuando tenía que iniciar la segunda franja del apagón, aún tenía luz.

Su incertidumbre radica en que si las horas que no les han cortado se van a acumular por el resto del día, cuando eventualmente se produzca la desconexión. "Ahora no sé en qué rato se me va a ir. Son una vaina", lamentó.

La Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) ha recibido quejas similares. Los sectores que están conectados a las subestaciones La Floresta y Chilibulo debía irse a las 04:00, pero la energía se les fue a las 05:45.

La EEQ responde el mismo mensaje ante todas las quejas: "La suspensión del servicio eléctrico está sujeta la oferta de generación a nivel nacional. Se realiza las desconexiones conforme a lo solicitado por CENACE. Saludos".

Otros usuarios indicaron que tanto en el portal del EEQ, y en el mapa provisto por ellos, aparece que no tienen desconexiones apagadas, por lo que desconocen cuándo se les irá la luz con certeza.