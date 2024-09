Copan las esquinas, pequeñas plazoletas, aceras o portones de iglesias. Siempre están alertas de que no los ubiquen los agentes metropolitanos y les llamen la atención o les retiren la mercadería. Según la Ordenanza 280 , que regula la actividad comercial en espacios públicos, está prohibida la instalación de puestos fijos de venta informal sin autorización municipal. Por eso, los autónomos caminan por las vías principales del Casco Colonial .

Ángel Caiza, del Frente de Defensa del Centro Histórico y propietario de un local en el centro comercial del ahorro (BBB) Granada, afirma que la Chile y otras calles peatonalizadas se han convertido en un espacio de feria con desorden, inseguridad y bullicio. "Es la pelea por el dólar frente a artesanos e indigentes".

Afirma que la competencia es desleal, pues los comerciantes de los BBB pagan alícuotas e impuestos para trabajar, mientras que los autónomos solo permanecen afuera y solo perciben ganancias. Por eso, algunos que tienen puestos han optado por dejarlos encargando con otras personas y también salen a la calle.

La dirigente Gladys Torres opina que los operativos de la Alcaldía resultan insuficientes. Si bien la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y los agentes municipales hacen intervenciones de forma permanente, los vendedores ambulantes vuelven tras los operativos. De hecho, las estadísticas de la AMC refieren que 529 multas fueron emitidas desde 2022 hasta lo que va de este año.

Como medida de última instancia y pese a las socializaciones, si el autónomo no regularizado persiste en salir, y luego de entregarle dos actas de advertencia, se procede a la retención de la mercadería para garantizar el uso adecuado del espacio público.

El vendedor puede acercarse a la bodega de la AMC, en un plazo de 72 horas, para retirar sus productos perecibles (comida) y 60 días los no perecibles. Los alimentos que, transcurrido el tiempo establecido, no fueron reclamados, se donan a organizaciones no gubernamentales que ayudan a personas en situación de calle, niños con discapacidad severa y de escasos recursos económicos.

Como parte del proceso antes descrito, en lo que va del 2024 se han entregado 2 802 actas de advertencia (amarillas y naranjas) a comerciantes no regularizados. Desde enero hasta agosto de 2024 se ejecutaron 1 283 retenciones.

Para el concejal Juan Báez, es primordial buscar soluciones a la problemática porque el comercio autónomo se ha incremenado a la par que el desempleo. Con base en datos levantados por el Municipio, afirma que en Quito hay aproximadamente entre 12 000 y 17 000 vendedores informales, dependiendo de la época. De esos totales,

7 000 se concentran únicamente en el Centro Histórico, por lo que urge regular esta actividad.

A su juicio, una solución al problema es optimizar la funcionalidad de los centros 11 comerciales del ahorro Bueno, Bonito y Barato (BBB) de la ciudad. Por eso, trabaja en un proyecto de ordenanza para dinamizar a estos establecimientos porque la mayoría tiene puestos vacantes (ver cuadro de abajo).