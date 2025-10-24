Cinco familias afectadas tras deslizamiento de tierra en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que la noche de hoy, viernes 24 de octubre de 2025, se produjo un deslave en la comuna de Cárcelen, en San Antonio de Pichincha, al extremo norte de Quito.

Ocurrió durante las fuertes lluvias de la tarde. Maquinaria y equipos del Municipio se activaron de inmediato y trabajan en coordinación con la presidenta del GAD parroquial para garantizar la seguridad del sector y habilitar los accesos.

Cinco familias que resultaron afectadas por este evento natural ya recibieron asistencia humanitaria por parte del Municipio de Quito, conforme a los protocolos de atención en casos de emergencia.

