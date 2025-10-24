Quito
Cinco familias afectadas tras deslizamiento de tierra en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito

El Cuerpo de Bomberos informó que, en el sector de Catequilla, se produjo una acumulación de agua y arrastre de tierra, lo cual afectó la vía principal y varias viviendas del sector

   
    La maquinaria que se trasladó al lugar para limpiar la tierra y escombros.( Cortesía del Municipio de Quito )
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que la noche de hoy, viernes 24 de octubre de 2025, se produjo un deslave en la comuna de Cárcelen, en San Antonio de Pichincha, al extremo norte de Quito.

Ocurrió durante las fuertes lluvias de la tarde. Maquinaria y equipos del Municipio se activaron de inmediato y trabajan en coordinación con la presidenta del GAD parroquial para garantizar la seguridad del sector y habilitar los accesos.

Cinco familias que resultaron afectadas por este evento natural ya recibieron asistencia humanitaria por parte del Municipio de Quito, conforme a los protocolos de atención en casos de emergencia.

Activación del Fondo de Emergencia

La Administración Zonal La Delicia y la Empresa de Seguridad y el GAD parroquial, atienden el evento. Desde el momento en que se reportó, se activó el Fondo de Emergencia para entregar a las personas afectadas ayuda humanitaria.

Incluye alimentos calientes, vituallas, frazadas, productos de aseo personal y kits de ropa y calzado, mientras continúan los trabajos de limpieza y la asistencia técnica por parte de la corporación municipal.

De su parte, el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) informó que, en el sector de Catequilla, se produjo una acumulación de agua y arrastre de tierra, lo cual afectó la vía principal y varias viviendas del sector.

El personal del CBQ intervino con cuatro unidades y ocho efectivos. Ejecutaron labores de limpieza y succión de agua en seis viviendas que resultaron con mayores daños. Como medida preventiva, cinco personas fueron evacuadas de 2 viviendas afectadas.

