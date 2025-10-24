Cinco familias afectadas tras deslizamiento de tierra en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito

El alcalde de Quito,<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/pabel-munoz target=_blank>Pabel Muñoz</a></b>, informó que la noche de hoy, viernes 24 de octubre de 2025, se produjo un deslave en la comuna de Cárcelen, en <b>San Antonio de Pichincha</b>, al extremo norte de Quito. Oc<b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/las-fuertes-lluvias-provocan-acumulaciones-de-agua-en-guayllabamba-al-oriente-de-quito-CA10328093 target=_blank></a></b>