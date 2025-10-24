Quito
24 oct 2025 , 14:57

Quito: un vehículo se volcó en la Ruta Viva, al inicio de la tarde de este 24 de octubre

Ocurrió a la altura de la intersección con la calle Guaranda en Cumbayá. La circulación vehicular sobre se mantiene cerrada en sentido Aeropuerto de Tababela – Quito.

   
    Imagen del automotor que se volcó en la Ruta Viva, a la altura de Cumbayá.( Cortesía del ECU 911 )
Un siniestro de tránsito ocurrió, la tarde de este viernes 24 de octubre de 2025, en la Ruta Viva, a la altura de la intersección con la calle Guaranda en Cumbayá, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito.

Antes de las 14:00 de hoy, un vehículo se volcó en esa vía. En el sistema ECU 911 se informó que la alerta fue reportada en la línea única para emergencias en Quito.

Desde la Sala Operativa se coordinó la movilización de recursos de la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que acudieron al lugar brindando la atención.

No se ha confirmado el número de personas heridas. La circulación vehicular sobre la Ruta Viva se mantiene cerrada en sentido Aeropuerto de Tababela – Quito.

Las autoridades recomendaron a la gente que tome rutas alternas y conducir con precaución.

