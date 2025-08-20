Quito
Un carril de la Ruta Viva y Yanazarapata se cerró por un siniestro que dejó 14 heridos

El personal del Cuerpo de Bomberos Quito brindó atención pre hospitalaria a las personas afectadas.

   
    Siniestro de tránsito en el sector de Yanazarapata.( Bomberos Quito )
Un siniestro de tránsito obligó a la suspensión temporal de un tramo de la Ruta Viva y Yanazarapata, en Tumbaco. La emergencia dejó 14 personas heridas, según confirmó el Cuerpo de Bomberos Quito.

El ECU 911 reportó que el incidente ocurrió a las 13:07 del 20 de agosto; un bus escolar y a una volqueta chocaron en un redondel en la calle Guaranda, en el sector de Lumbisí.

En redes sociales, los bomberos compartieron una fotografía donde se ve a un camión volcado, el bus a un costado de la vía y a numerosas personas sentadas en la vía, recibiendo atención pre hospitalaria.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), mientras tanto, informó sobre el cierre del carril derecho de la vía, en sentido occidente-oriente (Quito – Aeropuerto).

El choque ocurrió en sentido Quito - Aeropuerto.
El choque ocurrió en sentido Quito - Aeropuerto. ( ECU 911 )
