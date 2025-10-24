Las fuertes lluvias provocan acumulaciones de agua en Guayllabamba, al oriente de Quito

En los últimos días se han reportado fuertes lluvias, en Quito, lo cual ha provocado emergencias. La tarde de hoy, viernes 24 de octubre de 2025, en la avenida Simón Bolívar y Aguacate, parroquia de Guayllabamba, se encuentra parcialmente habilitada debido a la acumulación de agua y lodo sobre la vía.

La Sala Operativa coordinó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y Policía Nacional. El COE Quito informó que habrá precipitaciones, en la capital, hasta el 25 de octubre.

Serán de nivel alto en zonas del noroccidente y suroccidente del Distrito Metropolitano, incluyendo Los Chillos (Pintag), Tumbaco, Yaruquí, Puembo, Checa y parte de Nayón. A nivel medio se darán en San José de Minas, Perucho, Calacalí, San Antonio y sectores de la Administración Eugenio Espejo.

Ayer por la tarde, se registró acumulación de agua en la Panamericana Sur por las lluvias reportadas en el sector de Tambillo, en la salida sur del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

