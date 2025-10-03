Quito
La vía Baeza-Papallacta está habilitada tras caída de nieve

La carretera Baeza-Quito se pintó de blanco, este 3 de octubre. Ocurrió a la altura del sector Virgen.

   
    La nieve sobre la carretera en Papallacta, oriente del Distrito Metropolitano de Quito. ( Captura de pantalla )
Una fuerte nevada se registró, la mañana de este viernes 3 de octubre de 2025, en la vía Baeza-Quito, a la altura del sector Virgen de Papallacta, en el cantón Quijos, provincia del Napo.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), hay presencia de lluvias, de variable intensidad, a lo largo de la región Sierra y Amazonía. Se prevé que estas condicines continúen en las siguientes horas.

Una serie de fotos y videos circularon en Internet. Una capa blanca cubre la calzada y los vehículos circulan en baja velocidad. Algunos conductores pararon y estacionaron sus carros junto a la cuneta de la carretera porque continuaba incrementándose la nieve.

Obras en la vía

El Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que inicialmente se cerró la vía E20, en el tramo Y de Palugo - Virgen de Papallacta. Personal y maquinaria fue trasladada al lugar para el desalojo de nieve. Pasadas las 12:00, la vía fue habilitada.

Efectivos de la Policía Nacional permanecen en la zona por seguridad. Como ruta alterna, la gente puede movilizarse en los tramos Pifo-Latacunga -Ambato-Puyo.

También se movilizaron técnicos del Cuerpo de Bomberos de Quito. "Nuestro equipo se encuentra en la zona, trabajando para garantizar la seguridad de quienes circulan por el lugar".

