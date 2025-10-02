Quito | Cierre parcial en la av. Simón Bolívar por un choque múltiple

El carril izquierdo de la av. Simón Bolívar y La Argelia, en el sur de Quito, se suspendió al tránsito vehicular tras un siniestro de tránsito. Cerca de las 17:00, en el sentido norte - sur de la vía se registró un choque múltiple que impidió la circulación regular.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos Quito acudieron al punto para atender la emergencia. El siniestro dejó a una persona herida, quien recibió atención pre hospitalaria en el punto.

Revise: Trolebús, Ecovía y alimentadores modificarán temporalmente sus rutas por la repavimentación en El Recreo

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), mientras tanto, alertó a los conductores que la vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte - sur. También pidió a los usuarios tomar rutas alternas: