Quito
02 oct 2025 , 17:47

Quito | Cierre parcial en la av. Simón Bolívar por un choque múltiple

Dos vehículos chocaron en el carril izquierdo de la vía, en sentido norte-sur.

   
    Paramédicos brindaron atención pre hospitalaria a un afectado.( Bomberos Quito )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
El carril izquierdo de la av. Simón Bolívar y La Argelia, en el sur de Quito, se suspendió al tránsito vehicular tras un siniestro de tránsito. Cerca de las 17:00, en el sentido norte - sur de la vía se registró un choque múltiple que impidió la circulación regular.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos Quito acudieron al punto para atender la emergencia. El siniestro dejó a una persona herida, quien recibió atención pre hospitalaria en el punto.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), mientras tanto, alertó a los conductores que la vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte - sur. También pidió a los usuarios tomar rutas alternas:

  • Av. Maldonado
  • Av. Napo
  • Francisco Matis
    Paramédicos brindaron atención pre hospitalaria a un afectado. ( Bomberos Quito )
