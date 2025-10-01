Trolebús, Ecovía y alimentadores modificarán temporalmente sus rutas por la repavimentación en El Recreo

Los circuitos del Trolebús, Ecovía y alimentadores modificarán su ruta del 2 al 12 de octubre. El cambio se debe a los trabajos de repavimentación en el carril exclusivo, sentido sur-norte, del andén 2 de la Estación El Recreo, en el sur de Quito. El Municipio señaló que el objetivo es brindar un óptimo servicio de transporte público municipal. Mientras tanto, pidió a los usuarios tomar en cuenta los cambios para evitar contratiempos y demoras. Revise: Mil nuevos contenedores de basura se ubicarán en las 35 vías principales de Quito

Conozca los cambios de ruta

Trolebús, sentido sur-norte:

Circuito C2 y C4: desde la parada El Calzado, las unidades se trasladarán directamente a la parada Villaflora sin ingresar a la Estación El Recreo. Circuito C1 y C6: operan normalmente. En sentido norte-sur la salida será normal desde la estación.

Ecovía, sentido sur norte:

Circuitos E1, E2, E1M y E4: desde la parada Pujilí, las unidades se trasladarán directamente a la parada Estadio Chimbacalle sin ingresar a la Estación El Recreo.

Rutas alimentadoras: