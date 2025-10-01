Quito
01 oct 2025 , 14:42

Trolebús, Ecovía y alimentadores modificarán temporalmente sus rutas por la repavimentación en El Recreo

El cambio se debe a los trabajos de repavimentación en el carril exclusivo, sentido sur-norte, del andén 2 de la Estación El Recreo.

   
    Boletería de una estación del Trolebús.( Quito Informa )
Los circuitos del Trolebús, Ecovía y alimentadores modificarán su ruta del 2 al 12 de octubre. El cambio se debe a los trabajos de repavimentación en el carril exclusivo, sentido sur-norte, del andén 2 de la Estación El Recreo, en el sur de Quito.

El Municipio señaló que el objetivo es brindar un óptimo servicio de transporte público municipal. Mientras tanto, pidió a los usuarios tomar en cuenta los cambios para evitar contratiempos y demoras.

Conozca los cambios de ruta

  • Trolebús, sentido sur-norte:

    • Circuito C2 y C4: desde la parada El Calzado, las unidades se trasladarán directamente a la parada Villaflora sin ingresar a la Estación El Recreo.

    Circuito C1 y C6: operan normalmente. En sentido norte-sur la salida será normal desde la estación.

  • Ecovía, sentido sur norte:

    • Circuitos E1, E2, E1M y E4: desde la parada Pujilí, las unidades se trasladarán directamente a la parada Estadio Chimbacalle sin ingresar a la Estación El Recreo.

  • Rutas alimentadoras:

    • Las unidades de las líneas Lucha de los Pobres, Solanda, Chillogallo y Argelia ingresarán por la Av. Maldonado, avanzarán por la calle Miguel Carrión; y la salida la efectuarán por la calle Moraspungo. Las líneas alimentadoras Oriente Quiteño y Ferroviaria operarán normalmente. En sentido norte-sur todos los circuitos operan normalmente.

