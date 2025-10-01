Trolebús, Ecovía y alimentadores modificarán temporalmente sus rutas por la repavimentación en El Recreo

Los circuitos del <b>Trolebús</b>, <b>Ecovía</b> y <b>alimentadores</b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/puntos-pago-peaje-guayasamin-suspendidos-FD10207561 target=_blank>modificarán su ruta</a> del 2 al 12 de octubre. El cambio se debe a los trabajos de repavimentación en el carril exclusivo, sentido sur-norte, del andén<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/contenedores-basura-35-vias-principales-FC10214551 target=_blank></a>