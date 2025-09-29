Los puntos de pago del Peaje Guayasamín estarán suspendidos durante cuatro días

Los puntos de pago del Peaje Guayasamín estarán fuera de servicio durante cuatro días, desde el 3 hasta el 6 de octubre del 2025.

El Municipio de Quito explicó que esto se debe a un proceso de actualización tecnológica del sistema de recaudación.

La atención por medio de la página web, aplicativo móvil, centros de atención como Servipagos y Farmaenlace hacia los usuarios estará inactiva desde el viernes 3, a las 19:00, hasta las 08:00 del lunes 6 octubre.

El Cabildo aclaró que este período únicamente limita el pago durante esos días y no se compromete el registro del paso vehicular por el peaje, es decir, no afecta la circulación vehicular, ya que el tráfico será captado con normalidad, de modo que se mantiene el control y registro correspondiente.

El Peaje Guayasamín permite la conexión del centro norte de Quito con los valles de Cumbayá y Tumbaco.

