Cinco excursionistas fueron rescatados en el Pasochoa, en el sureste de Quito, luego de que uno de ellos cayera por la ladera

Dos personas afectadas fueron evacuadas en el helicóptero de la institución.

   
    Rescate de turistas en el Pasochoa.( Captura de pantalla )
Dos personas con hipotermia, un hombre con contusiones y otros dos excursionistas fueron rescatados por Bomberos Quito tras la caída de uno de ellos en el Pasochoa. El volcán extinto se ubica a 4 210 metros de altura, en el sureste de la ciudad.

En su informe, el Cuerpo de Bomberos Quito indicó que recibió la alerta la tarde del 28 de septiembre. En ella se notificó que una persona cayó aproximadamente 15 metros por una ladera en el Pasochoa.

Rescate aéreo

El equipo especializado se movilizó hasta el sector y ascendió hacia la cumbre para realizar un barrido en busca de la persona afectada. Sin embargo, en la zona encontraron a dos hombres y tres mujeres.

Dos tenían síntomas de hipotermia y una paciente presentaba contusiones en una de sus extremidades y cadera. Ellos fueron evacuados en el helicóptero de la institución hasta las estaciones en Amaguaña.

Las otras personas que se encontraban estables descendieron junto con el equipo de rescate de montaña en tierra, también hasta la estación en Amaguaña. Allí fueron valorados por los paramédicos para ser dados de alta.

