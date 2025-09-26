Paro Nacional Ecuador | Ministerio de Ambiente habilitó un canal para denunciar cortes de agua

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) recordó en redes sociales este viernes 26 de septiembre que está habilitado un canal para denunciar la falta de servicio de agua potable, en el contexto del paro nacional.

Apuntaron que los ciudadanos pueden informar si ocurren estos actos a través de la línea gratuita 1-800 746-248 (1800 SIN AGUA) y el canal de WhatsApp 0982 494 332.

En un video publicado el fin de semana, la ministra Inés Manzano había declarado que la paralización de servicios públicos es un delito.

"Estos actos pueden constituir delitos como terrorismo, sabotaje, paralización de servicios públicos, delitos ambientales, entre otros, pudiendo implicar penas privativas de libertad de hasta 40 años de cárcel”, expresó.

El Ministerio de Ambiente instó a los gobiernos municipales a garantizar la continuidad del servicio, adoptar medidas de mantenimiento, coordinar con las comunidades y comunicar oportunamente cualquier novedad.

Durante un evento realizado el jueves 18 de septiembre en Riobamba, el presidente Daniel Noboa había manifestado a comunidades agrícolas e indígenas que quienes les quiten el agua serán denunciados por terrorismo.