Paro Nacional Ecuador | Ministerio de Ambiente habilitó un canal para denunciar cortes de agua

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE)<b> recordó en redes sociales este viernes 26 de septiembre</b> que está habilitado un canal para denunciar la falta de servicio de agua potable, en el contexto del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/estas-vias-cerradas-habilitadas-paro-nacional-26-septiembre-II10182813 target=_blank>p</a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/marchas-contra-eliminacion-subsidio-diesel-movilizaron-gobierno-provincias-conflicto-BI10181981 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/asi-puedes-saber-si-eres-beneficiario-del-bono-raices-LH10179130 target=_blank></a></b> <b></b>