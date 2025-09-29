Ecuador
La reserva de biósfera de Galápagos se amplía a más de 20 millones de hectáreas

La inclusión de la Reserva Marina Hermandad fortalece la conservación y protege especies marinas amenazadas.

   
    Islas Galápagos
La reserva de biósfera de Galápagos se amplió de 14 2 millones a 20 6 millones de hectáreas con la incorporación de la Reserva Marina Hermandad, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

En enero de 2022, el entonces presidente Guillermo Lasso firmó un decreto ejecutivo que oficializó la creación de esta nueva área protegida en las islas, bautizada como Hermandad. La normativa estableció un área de 30 000 km, donde no se permiten actividades extractivas para preservar ecosistemas oceánicos críticos, rutas migratorias y zonas de alimentación de especies marinas en riesgo. También delimitó otra zona de pesca responsable del mismo tamaño, pero con prohibiciones como el uso de palangre.

La ministra Manzano señaló en sus redes sociales que la ampliación fue aprobada durante la trigésima séptima sesión del Consejo Internacional de Coordinación sobre el Hombre y la Biósfera del MAB de la Unesco, celebrada en Hangzhou, China.

La funcionaria destacó además el trabajo de los guardaparques y de la comunidad galapaguense, quienes, dijo, demuestran día a día que es posible armonizar la relación entre las personas y la naturaleza, al tiempo que se fortalece la conservación y el uso sostenible de los recursos.

