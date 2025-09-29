Un sismo de 3.5 grados se produjo en el mar, frente a la provincia de Santa Elena

El Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional registró a las 06:31 de este lunes 16 de septiembre un sismo de magnitud 3,5 en el mar frente a Santa Elena.

El temblor se originó a 27 kilómetros de profundidad, a 48 kilómetros de distancia de Salinas y no fue percibido por la población.

Este evento ocurre a dos semanas del enjambre sísmico frente a las costas de Puerto López, en Manabí. Entre el 5 y el 16 de septiembre se contabilizaron 168 sismos con magnitudes que variaron entre 1,1 y 5,6.

Un enjambre sísmico se caracteriza por el aumento de movimientos telúricos en una zona determinada, sin que exista un evento principal ni se identifiquen sus réplicas. En este caso, todos los temblores se registraron a profundidades de hasta 15 kilómetros.

Lea también: Manabí: 168 sismos registrados en 11 días frente a Puerto López

Los enjambres sísmicos frente a Puerto López responden a la interacción de las placas Sudamericana y de Nazca. Ecuador, por otra parte, se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.