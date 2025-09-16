Ecuador
16 sep 2025 , 15:45

Manabí: 168 sismos registrados en 11 días frente a Puerto López

El Instituto Geofísico monitorea un enjambre sísmico en esta zona. El organismo no descarta la posibilidad de que se produzca un temblor de mayor magnitud.

   
  • Manabí: 168 sismos registrados en 11 días frente a Puerto López
    El IG destacó que en la franja entre Puerto López, la Isla de la Plata y el Cabo San Lorenzo este tipo de fenómenos son habituales, con registros cada tres o cuatro años.( Instituto Geofísico )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

El Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional informó que un enjambre sísmico se mantiene activo frente a las costas de Puerto López, en Manabí. Entre el 5 y el 16 de septiembre se contabilizaron 168 sismos con magnitudes que variaron entre 1,1 y 5,6.

Un enjambre sísmico se caracteriza por el aumento de movimientos telúricos en una zona determinada, sin que exista un evento principal ni se identifiquen sus réplicas. En este caso, todos los temblores se registraron a profundidades de hasta 15 kilómetros.

Lea también: Ocho sismos se han registrado frente a las costas de Manabí en 10 horas, este lunes 15 de septiembre

Los días de mayor actividad fueron el 8 y 9 de septiembre, con 37 y 51 eventos respectivamente.

El IG destacó que en la franja entre Puerto López, la Isla de la Plata y el Cabo San Lorenzo este tipo de fenómenos son habituales, con registros cada tres o cuatro años. Por ejemplo, en 2021 se identificaron 283 sismos durante un mes en esa misma zona.

Los enjambres sísmicos frente a Puerto López responden a la interacción de las placas Sudamericana y de Nazca. Ecuador, por otra parte, se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

El IG no descarta la posibilidad de que se produzca un evento de mayor magnitud. La institución recomendó a la ciudadanía mantener la calma, informarse por canales oficiales, identificar zonas seguras, preparar un plan familiar de emergencias y contar con una mochila con implementos básicos.

Revise además: El Instituto Geofísico ha registrado siete sismos en Ecuador este fin de semana

Las provincias de Manabí y Esmeraldas fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 hace nueve años, el 16 de abril de 2016, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador, que dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Temas
Instituto Geofísico
sismos
enjambre sísmico
Manabí
Puerto López
Noticias
Recomendadas