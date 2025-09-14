El Instituto Geofísico ha registrado siete sismos en Ecuador este fin de semana

Un sismo de magnitud 3,3 se registró este domingo 14 de septiembre en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/morona-santiago-ciudad-perdida-volcan-sangay-HX7437339 target=_blank>Morona Santiago</a></b>, que se suma a otros seis reportados desde el sábado frente a las costas de la provincia de <b>Manabí</b>. Según el<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/sismos-ecuador-puerto-lopez-KG10079452 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/fuerte-sismo-guayas-sabado-21-junio-IC9545802 target=_blank></a></b> <b></b>