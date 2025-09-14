Ecuador
14 sep 2025 , 11:41

El Instituto Geofísico ha registrado siete sismos en Ecuador este fin de semana

Frente a las costas de Manabí hay un enjambre sísmico. El IG ha registrado varios movimientos telúricos cerca de Puerto López.

   
    Imagen de archivo( Pexels )
Un sismo de magnitud 3,3 se registró este domingo 14 de septiembre en Morona Santiago, que se suma a otros seis reportados desde el sábado frente a las costas de la provincia de Manabí.

Según el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo en la Amazonía ocurrió a las 08:31 (hora de Ecuador continental), a una profundidad de 60 kilómetros y a 58,25 kilómetros de la ciudad de Sucúa.

Lea también: Cuatro sismos se registraron en Ecuador en menos de cinco horas

Ese sismo se reportó seis horas después de otro de magnitud 3,9, ocurrido frente a las costas de Manabí a 16 kilómetros de profundidad, y a 29,92 kilómetros de Puerto López (Manabí), en un zona cercana a otros cinco registrados el sábado, cuyas magnitudes oscilaron entre 3,2 y 4,8.

El sábado, antes de los sismos frente a las costas hubo en Manabí uno de magnitud 4,2, a 1,58 grados de latitud sur, 80,82 grados de longitud oeste, a una profundidad de 26 kilómetros y a 3,52 kilómetros de Puerto López.

Las provincias de Manabí y Esmeraldas fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 hace nueve años, el 16 de abril de 2016, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador, que dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Revise además: Un fuerte sismo se produjo en la provincia de Guayas

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

