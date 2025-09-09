Ecuador
09 sep 2025 , 08:32

Cuatro sismos se registraron en Ecuador en menos de cinco horas

Tres de los cuatro sismos registrados hasta las 08:30 de este martes 9 de septiembre se originaron en aguas manabitas.

   
  • Cuatro sismos se registraron en Ecuador en menos de cinco horas
    El Instituto Geofísico ha informado de varios sismos en los últimos días en aguas del cantón Puerto López. ( IG )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez

|
Canal WhatsApp
Newsletter

El Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional ha registrado cuatro sismos en Ecuador hasta las 08:30 de este martes 9 de septiembre.

El primero ocurrió a las 03:27 en Macas, provincia de Morona Santiago. Tuvo una magnitud de 3,6 y una profundidad de 131 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, este evento no fue percibido por la población.

Lea también: En Manabí se sintió un sismo de 5,5 grados, este 5 de septiembre

El segundo movimiento ocurrió a las 07:33 en el mar, a 33 kilómetros de Puerto López, en la provincia de Manabí, con una magnitud de 3,5.

Seis minutos más tarde, a las 07:39, se produjo otro sismo en la misma zona marítima, también frente a Puerto López. Alcanzó una magnitud de 3,8 y se localizó a 27 kilómetros del cantón manabita.

Finalmente, a las 08:09, el IG registró un cuarto sismo en el mismo sector, con una magnitud de 4,2 y una profundidad de 26,1 kilómetros.

En los últimos días ha existido una intensa actividad sísmica en las costas de Manabí. Los seísmos han sido sentidos de manera leve y moderada en esa provincia y otras poblaciones cercanas. No han dejado daños materiales.

Revise además: Temblor de magnitud 4.0 sacude el norte de Chile

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

Temas
Instituto Geofísico
sismos
Puerto López
Macas
Noticias
Recomendadas