Cuatro sismos se registraron en Ecuador en menos de cinco horas

El <b>Instituto Geofísico</b> (IG) de la Escuela Politécnica Nacional ha registrado <b>cuatro <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/sismo-costas-manabi-8-septiembre-MG10077193 target=_blank>sismos</a> en Ecuador </b>hasta las 08:30 de este martes 9 de septiembre. El primero ocurrió a las 03:27 en <b>Macas</b>, provincia<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/manabi-sismo-5-septiembre-puerto-lopez-OH10065913 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/temblor-magnitud-4-sacude-norte-chile-DF10049192 target=_blank></a></b> <b></b>