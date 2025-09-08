Ecuador
08 sep 2025 , 16:56

Un sismo de 3.6 se registró en las costas de Manabí

El temblor no ha dejado novedades como daños materiales.

   
  • Un sismo de 3.6 se registró en las costas de Manabí
    Registro del sismo en las costas de Manabí.( IG )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Un sismo de magnitud 3.6 sorprendió a la provincia de Manabí la tarde de este lunes 8 de septiembre.

El evento no se produjo en el Ecuador continental, sino en las costas de la provincia costera.

Según datos del Instituto Geofísico (IG), el temblor se registró a las 16:32, con una profundidad de 26 kilómetros. El epicentro tuvo lugar a 26,66 km de Puerto López, Manabí.

LEA: El Oro y Loja han registrado dos sismos en 12 horas, entre el 26 y 27 de agosto

Las autoridades competentes como la Secretaría de Riesgos no han reportado novedades por este movimiento telúrico.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

LEA: Un sismo de 3.2 sacudió Latacunga este 14 de agosto

Temas
sismo
Instituto Geofísico
Manabí
Puerto López
Noticias
Recomendadas