El Oro y Loja han registrado dos sismos en 12 horas, entre el 26 y 27 de agosto

El sur de Ecuador ha experimentado dos sismos mayores a 3 grados en un lapso de 12 horas, en las provincias de El Oro y Loja, entre la noche del martes 26 y la mañana del miércoles 27 de agosto.

El temblor más reciente ocurrió a las 10:24 de hoy, teniendo como epicentro al cantón orense de Zaruma. El Instituto Geofísico señaló que se trató de una magnitud de 3.5 grados en la escala de Richter.

El otro temblor tuvo lugar a las 23:24 del martes 26 de agosto en el cantón lojano de Macará, que alcanzó una magnitud de 4.4 grados.

Ciudadanos residentes de ese territorio indicaron que lo sintieron levemente, como también habitantes de Gonzanamá y Zaruma.

El Instituto Nacional de Oceanografía (Inocar) ni la Secretaría de Riesgos han levantado ninguna alerta adicional por estos movimientos telúricos.