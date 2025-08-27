El Oro y Loja han registrado dos sismos en 12 horas, entre el 26 y 27 de agosto

El sur de Ecuador <b>ha experimentado<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/temblor-guayaquil-ecuador-sismo-27-junio-DD9577713 target=_blank> dos sismos mayores</a> a 3 grados en un lapso de 12 horas</b>, en las provincias de El Oro y Loja, entre la noche del martes 26 y la mañana del miércoles 27 de agosto. El<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/instituto-geofisico-sismos-ecuador-DL9591423 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/temblor-en-ecuador-que-hacer-antes-durante-y-despues-de-un-sismo-YI2280436 target=_blank></a></b>