14 ago 2025 , 12:22

Un sismo de 3.2 sacudió Latacunga este 14 de agosto

Entidades de emergencia e internautas no ha reportado novedades por el temblor.

   
    Registro del sismo en Latacunga, provincia de Cotopaxi.( IG )
Un sismo de magnitud 3.2 se produjo en Latacunga, provincia de Cotopaxi, la mañana de este jueves 14 de agosto del 2025.

El Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional indicó que el temblor ocurrió a las 11:46, con una profundidad de 4 kilómetros y con epicentro a 23,02 km de Latacunga.

En redes sociales, los internautas no han reportado novedades por el movimiento telúrico. Tampoco hay reportes del ECU 911 o de la Secretaría de Riesgos.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

