Un sismo de 3.2 sacudió Latacunga este 14 de agosto

Un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sismos target=_blank>sismo</a> de magnitud 3.2 se produjo en <b>Latacunga</b>, provincia de <b>Cotopaxi</b>, la mañana de este jueves 14 de agosto del 2025. El <b>Instituto Geofísico (IG) </b>de la Escuela Politécnica Nacional indicó que el <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/sismo-sangolqui-martes-12-agosto-IY9919846 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/pichona-condor-andino-crianza-especial-cuenca-MG9932907 target=_blank></a>